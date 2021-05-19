Эксперт: в мировом масштабе в России невысокая инфляция

В России инфляция не самая высокая в сравнении с остальным миром, в том числе и с Европой. Об этом в эфире "Правды.Ру" сообщил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

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По его словам, инфляция выросла повсеместно, это в том числе отразилось на ценах на продукты.

"Это мировой тренд. Продовольствие подорожало по разным группам товаров. В среднем подорожание повсеместно — на 80%", — отметил он.

Одна из причин сложившейся ситуации — пандемия COVID-19.

"Если бы не было пандемии, то не надо было бы накачивать экономику деньгами и такой инфляции не было бы в принципе. Но у нас ещё своя история — такая же, как в Турции была в прошлом году. ЦБ занизил ключевую ставку — 4,25 был минимум. А это отток капитала и девальвация рубля, что ведёт к высокой инфляции. У нас она достигла 6% при таргете ЦБ 4%", — пояснил "Правде.Ру" Александр Разуваев.

При этом собеседник "Правды.Ру" отметил, что экономическая теория гласит: инфляция ниже 10% не так страшна. И есть множество стран, в которых ситуация хуже. В их числе — Турция, с её ошибками в процентной ставке, и Венесуэла. В последней инфляция составляет 3000%.

"Там госслужащие живут на три-четыре доллара в месяц", — подытожил Александр Разуваев.

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