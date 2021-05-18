Мануальный терапевт: как избежать проблем с позвоночником

Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша, учившийся у знаменитых врача-остеопата Николая Касьяна и профессора кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Василия Гойденко и прошедший практику в центре Валентина Дикуля, даёт практические советы пациентам с проблемами позвоночника и суставов.

Массаж и мануальная терапия - в чём принципиальная разница

Чем отличается мануальная терапия от массажа, учитывая, что лечебный эффект в обоих случаях достигается при помощи рук?

По сути, как выразился наш собеседник, любое поглаживание — это уже разновидность мануальной терапии.

Кто изобрёл этот метод — трудно сказать. В нашем Отечестве всегда были костоправы, повитухи, которые являлись, говоря современным языком, мануальными терапевтами и остеопатами.

Сколько сеансов потребуется при обнаружении грыжи межпозвонковых дисков и протрузии?

Разница между европейской и восточной медициной, а также их эффективность.

Об этом также рассуждает Павел Керекеша.

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