Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша, учившийся у знаменитых врача-остеопата Николая Касьяна и профессора кафедры неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Василия Гойденко и прошедший практику в центре Валентина Дикуля, даёт практические советы пациентам с проблемами позвоночника и суставов.
По сути, как выразился наш собеседник, любое поглаживание — это уже разновидность мануальной терапии.
Кто изобрёл этот метод — трудно сказать. В нашем Отечестве всегда были костоправы, повитухи, которые являлись, говоря современным языком, мануальными терапевтами и остеопатами.
Об этом также рассуждает Павел Керекеша.
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