Трагедия в Казани: проблема не в оружии, а в больном обществе

По мнению председателя Общероссийской общественной организации защиты семьи "Родительское Всероссийское Сопротивление" Марии Мамиконян, решать проблемы стрелков, которые могут устроить бойню, подобную той, что произошла в Казани, нужно не только усилением мер защиты учебных заведений, ужесточением продажи оружия и проверки психики лиц, которые его приобретают. Необходимость назрела в лечении всего общества.
Собеседница "Правды.Ру" не отрицает необходимости всех предпринимаемых мер по предотвращению подобных трагедий, однако уверена, что проблема гораздо серьёзнее и коренится в ущербном устройстве современного общества.
Пути решения необходимо искать всем сообща. Если государство бессильно обеспечить защиту — нужно самим искать способы борьбы со злом.
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