Туризм по России будет соответствовать стандартам через три года

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассчитывает, что после отмены всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, кешбэк сохранится для внутреннего туризма, особенно в межсезонье.
Существуют и другие положительные стороны, которые в ближайшие три года будут способствовать развитию туристической отрасли в России.
Как информируют РИА Новости со ссылкой на аналитиков Qiwi Business, траты россиян на отпуск внутри страны выросли почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. По словам собеседника "Правды.Ру", эти показатели свидетельствуют, насколько оказались востребованными предпринятые в непростой для туристической сферы период меры.
Пандемия, самоизоляция и закрытие границ подтолкнули российских предпринимателей к более активному содействию внутреннему туризму. Ростуризм разработал национальный проект по развитию туризма "Туризм и индустрия гостеприимства", который включает в себя три федеральных проекта:
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