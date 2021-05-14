Ренат Ибрагимов: Смысл жизни - любовь

Гость программы "Творческая гостиная" — певец, актёр, композитор, Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.
Чистый баритон этого певца спокойно справляется с любым репертуаром, от традиционной классической оперы до современного хита.
Недаром знающие толк в музыке итальянцы зовут его русским Паваротти.
Несмотря на то, что Ренат Ибрагимов уже разменял восьмой десяток, ему под силу музыкальный марафон длиной в несколько часов, притом что поёт он исключительно "вживую".
Об этом и многом другом в эфире программы Ренат Ибрагимов беседует с журналистом Сергеем Каргашиным.
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