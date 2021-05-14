Ренат Ибрагимов: Смысл жизни - любовь

Гость программы "Творческая гостиная" — певец, актёр, композитор, Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

Смысл жизни — любовь

Чистый баритон этого певца спокойно справляется с любым репертуаром, от традиционной классической оперы до современного хита.

Недаром знающие толк в музыке итальянцы зовут его русским Паваротти.

Несмотря на то, что Ренат Ибрагимов уже разменял восьмой десяток, ему под силу музыкальный марафон длиной в несколько часов, притом что поёт он исключительно "вживую".

Правда ли, что он владеет пятью языками?

Почему визитной карточкой певца стала композиция "Наш город"?

Что подтолкнуло его создать Театр песни своего имени?

Об этом и многом другом в эфире программы Ренат Ибрагимов беседует с журналистом Сергеем Каргашиным.

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