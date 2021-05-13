Генетик об иммунитете и вакцинах: не всех спасёт "Спутник V"

Генетик, эмбриолог, профессор кафедры биологии и ихтиологии Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Юрий Симаков в популярной форме рассказывает в видеоэфире "Правды.Ру" о разнице между клеточным и гуморальным иммунитетом, в связи с чем становится понятным действие вакцин от коронавируса. А также о том, почему прививки порой оказываются неэффективными.

Клеточный иммунитет человека и Ковид 19

Как доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, отечественная живая вакцина от полиомиелита в состоянии предотвратить заболевание COVID-19.

Собеседник "Правды.Ру" прокомментировал также информацию о том, что из-за приостановки вакцинации детей вскоре может привести к вспышке кори.

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