Генетик, эмбриолог, профессор кафедры биологии и ихтиологии Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Юрий Симаков в популярной форме рассказывает в видеоэфире "Правды.Ру" о разнице между клеточным и гуморальным иммунитетом, в связи с чем становится понятным действие вакцин от коронавируса. А также о том, почему прививки порой оказываются неэффективными.
Как доказали специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, отечественная живая вакцина от полиомиелита в состоянии предотвратить заболевание COVID-19.
Собеседник "Правды.Ру" прокомментировал также информацию о том, что из-за приостановки вакцинации детей вскоре может привести к вспышке кори.
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