Психолог о возомнившем себя богом убийце

"Правда.Ру" пообщалась с семейным психологом в Центре системной семейной терапии Татьяной Потёмкиной.

Убийца из Казани возомнил себя Богом

Эксперт рассказала о психологическом портрете убийцы, который совершил вооружённое нападение на учащихся и преподавателей школы № 175 города Казани.

На какие симптомы, которые могут свидетельствовать о неблагоприятном состоянии психики подростков, следует обращать внимание, чтобы предотвратить трагедии?

Собеседница "Правды.Ру" уделила внимание таким факторам, как:

уход в себя,

резкие изменения в поведении (например, прежде прилежный ученик забросил учебу),

и ряду других бросающихся в глаза особенностей.

Психические травмы часто встречаются, когда молодой человек начинает жить самостоятельно и когда впереди маячит смерть, то есть на пороге жизни пожилого человека, . Не исключено, что бывают невысказанные обиды на окружающих. В подобных случаях психолог рекомендует воспользоваться телефонами доверия.

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