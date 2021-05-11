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Психолог о возомнившем себя богом убийце

Правда ТВ » Точка зрения

"Правда.Ру" пообщалась с семейным психологом в Центре системной семейной терапии Татьяной Потёмкиной

Убийца из Казани возомнил себя Богом

Эксперт рассказала о психологическом портрете убийцы, который совершил вооружённое нападение на учащихся и преподавателей школы № 175 города Казани.

На какие симптомы, которые могут свидетельствовать о неблагоприятном состоянии психики подростков, следует обращать внимание, чтобы предотвратить трагедии?

Собеседница "Правды.Ру" уделила внимание таким факторам, как:

  • уход в себя,
  • резкие изменения в поведении (например, прежде прилежный ученик забросил учебу),
  • и ряду других бросающихся в глаза особенностей.

Психические травмы часто встречаются, когда молодой человек начинает жить самостоятельно и когда впереди маячит смерть, то есть на пороге жизни пожилого человека, . Не исключено, что бывают невысказанные обиды на окружающих. В подобных случаях психолог рекомендует воспользоваться телефонами доверия.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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