Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шмыгаль: смена главы "Нафтогаза" не повлияет на отношения с Западом
Новые фигуры, 93-й год и голоса "бесплатно": партии готовятся к выборам
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Профессию учителя считают уважаемой почти 60% россиян
Малоимущим посоветовали не заниматься инвестированием
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня

Итоги недели. Три беды мира: Байден, Зеленский и COVID-19

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: Байден и Путин, Блинкен и Зеленский. Зачистка Штабов Навального
  • Встреча Байдена и Путина: какие темы будут обсуждаться?
  • "Зеленский — опасный политик".
  • Годовщина трагедии в Одессе. Будут ли наказаны виновные?
  • В Европе массово сносят памятники советским воинам.
  • О ситуации с COVID-19: Россия, Индия, мир.

Эти и другие темы обсудили собеседники.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Происшествия
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников