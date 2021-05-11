Итоги недели. Три беды мира: Байден, Зеленский и COVID-19

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Эти и другие темы обсудили собеседники.
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