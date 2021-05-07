Андрей Бриг: как певец стал участником боевых действий

Гостем программы "Творческая гостиная "Правды.Ру" стал певец, лауреат многих международных музыкальных фестивалей и конкурсов, участник "Славянского базара", лауреат национальной премии "Виктория-2020" Андрей Бриг.
Всероссийская известность пришла к нему в 2015 году во время выступлений в городах Крыма в честь 70-летия Великой Победы. А в марте следующего года, во вторую годовщину присоединения Крыма к России, Андрей Бриг в дуэте с крымской певицей Ольгой Скиженок исполнил песню "Крым-Россия. Навсегда", которая стала народным гимном республики.
Об этом и многом другом побеседовал с певцом журналист Сергей Каргашин.
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Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.