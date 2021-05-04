Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о по-майски изменчивой погоде на территории России.
В эти праздничные дни погоду в Центральном районе определяет средиземноморский циклон, который обычно отличается повышенной влажностью.
Кроме того, Вильфанд раскрыл антинаучность таких понятий, как метеозависимость и геомагнитная зависимость.
По словам нашего собеседника, в целом погода в первые майские дни соответствует средним показателям, за исключением Крайнего Севера, где воздух прогреется на 10-12 градусов выше обычного. Сказанное не значит, что там растаял снег и ночью не холодно. Температура выше 20-25 градусов отмечается на восток от Волжского бассейна, на Урале, в Омской и Тюменской областях.
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