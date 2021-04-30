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Психотерапевт: зачем Елена Проклова рассказала о трагедии

Правда ТВ

Популярная актриса и звезда многих программ Елена Проклова рассказала о том, что стала жертвой растления в 15 лет.

Почему Елена Проклова заговорила спустя полвека?

О том, действительно ли актриса после стольких лет молчания не выдержала и решила рассказать о своей трагедии, или же это было ради хайпа, — беседуем с психотерапевтом Владимиром Файнзильбергом.

  • Что следует считать психологической травмой?
  • Что такое стресс?
  • Почему человек решает рассказать о травме?
  • Почему Проклова решила поведать об этом сейчас? Модная тема харрасмента?
  • Стоит ли вообще говорить об этом?
  • Что делать, если насилие произошло в таком раннем возрасте?
  • Стоит ли говорить о домогательстве, если человек ушёл из жизни и не может себя защитить?

На эти вопросы "Правды.Ру" ответил специалист.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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