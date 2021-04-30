Психотерапевт: зачем Елена Проклова рассказала о трагедии

Популярная актриса и звезда многих программ Елена Проклова рассказала о том, что стала жертвой растления в 15 лет.

Почему Елена Проклова заговорила спустя полвека?

О том, действительно ли актриса после стольких лет молчания не выдержала и решила рассказать о своей трагедии, или же это было ради хайпа, — беседуем с психотерапевтом Владимиром Файнзильбергом.

Что следует считать психологической травмой?

Что такое стресс?

Почему человек решает рассказать о травме?

Почему Проклова решила поведать об этом сейчас? Модная тема харрасмента?

Стоит ли вообще говорить об этом?

Что делать, если насилие произошло в таком раннем возрасте?

Стоит ли говорить о домогательстве, если человек ушёл из жизни и не может себя защитить?

На эти вопросы "Правды.Ру" ответил специалист.

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