Популярная актриса и звезда многих программ Елена Проклова рассказала о том, что стала жертвой растления в 15 лет.
О том, действительно ли актриса после стольких лет молчания не выдержала и решила рассказать о своей трагедии, или же это было ради хайпа, — беседуем с психотерапевтом Владимиром Файнзильбергом.
На эти вопросы "Правды.Ру" ответил специалист.
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