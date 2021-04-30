Решение Конституционного суда РФ разрешить взыскание единственного жилья должника "Правде.Ру" прокомментировал первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
Вынесенное Конституционным судом решение подтолкнуло законодателей поторопиться с принятием изменений в законодательство, но с тем, чтобы не навредить людям.
Недавно КС РФ разрешил судам преодолевать имущественный иммунитет, если должник не останется "без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают".
Конституционный суд ещё в 2012 году потребовал законодательно определить разумные пределы действия этого иммунитета — если площадь жилья превышает "разумно достаточные" показатели. Дважды в Госдуме — сначала 2016-м, затем в 2018-м годах — принимались за решение этого непростого вопроса, но дальше первого чтения в обоих случаях дело не дошло.
С точки зрения собеседника "Правды.Ру", гораздо проще было ужесточить законодательство, как, кстати, это имеет место в так называемых "цивилизованных странах", где у должника позволено изымать последнее жильё. В таком случае человек оказывается на улице. Как говорится, это не наш метод.
По словам Сергея Пахомова, законодатели обязались в срок до 12 мая 2021 года представить свои соображения с учётом не только ситуации с пандемией и мировым экономическим кризисом, но и касательно каждого уникального случая.
"Простых решений в таких ситуациях просто не бывает", — сказал эксперт.
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