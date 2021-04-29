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Михаил Андреев о том, как Расторгуев поймал щуку бензопилой

Правда ТВ

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" - поэт, автор слов многих известных песен, Заслуженный работник культуры России Михаил Андреев.

ПОЭЗИЯ, ОХОТА И ЛЫЖИ

Он родился в Сибири — в небольшом посёлке Томской области. А теперь песни на его стихи в России знает каждый:

  • "Отчего так в России берёзы шумят?",
  • "Трамвай пятёрочка",
  • "Главное, что есть ты у меня",
  • "Самоволочка" ("Любэ"),
  • "Тополиный пух" ("Иванушки International"),
  • "Потому что нельзя быть красивой такой" ("Белый орёл")

и многие другие.

В 27 лет он уже стал членом Союза писателей России, чуть позже получил премию Ленинского комсомола.

  • О чём написал ему Иосиф Бродский, прочитав его стихи в "Литературной газете"?
  • За какие слова для песни ему заплатили миллион рублей?
  • Как Николай Расторгуев, находясь у него в гостях, поймал щуку с помощью бензопилы?

Об этом и многом другом в эфире программы.

Ведущий - журналист Сергей Каргашин.

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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