В "Творческой гостиной "Правды.Ру" - поэт, автор слов многих известных песен, Заслуженный работник культуры России Михаил Андреев.
Он родился в Сибири — в небольшом посёлке Томской области. А теперь песни на его стихи в России знает каждый:
и многие другие.
В 27 лет он уже стал членом Союза писателей России, чуть позже получил премию Ленинского комсомола.
Об этом и многом другом в эфире программы.
Ведущий - журналист Сергей Каргашин.
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