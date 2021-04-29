Михаил Андреев о том, как Расторгуев поймал щуку бензопилой

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" - поэт, автор слов многих известных песен, Заслуженный работник культуры России Михаил Андреев.

ПОЭЗИЯ, ОХОТА И ЛЫЖИ

Он родился в Сибири — в небольшом посёлке Томской области. А теперь песни на его стихи в России знает каждый:

"Отчего так в России берёзы шумят?",

"Трамвай пятёрочка",

"Главное, что есть ты у меня",

"Самоволочка" ("Любэ"),

"Тополиный пух" ("Иванушки International"),

"Потому что нельзя быть красивой такой" ("Белый орёл")

и многие другие.

В 27 лет он уже стал членом Союза писателей России, чуть позже получил премию Ленинского комсомола.

О чём написал ему Иосиф Бродский, прочитав его стихи в "Литературной газете"?

За какие слова для песни ему заплатили миллион рублей?

Как Николай Расторгуев, находясь у него в гостях, поймал щуку с помощью бензопилы?

Об этом и многом другом в эфире программы.

Ведущий - журналист Сергей Каргашин.

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