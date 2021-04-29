Запад готов сдать России постсоветское пространство

Внешняя политика постсоветской России всегда была ориентирована на выстраивание конструктивных отношений с Западом и восстановление своего геополитического влияния на дальних рубежах.
За это время бывшие республики СССР, а ныне страны ближнего зарубежья успели определиться с собственными геополитическими приоритетами, при этом Россия в их внешнеполитической повестке далеко не всегда занимает первое место.
Сохранила ли Россия влияние в странах ближнего зарубежья и стоит ли по этому поводу беспокоиться?
Нынешние отношения с Западом, казалось бы, дают дополнительные возможности для развития диалога на постсоветском пространстве. Но так ли уж он необходим и не придётся ли России за перспективу такого диалога заплатить отказом от глобальных претензий, превращая страну из великой в региональную державу?
Возможно, Запад осознанно всё делает для того, чтобы Россия вернулась на постсоветское пространство, а затем только на нём и осталась.
Отказаться от вмешательства в процессы в странах бывшего СССР ради того, чтобы убрать Россию из глобальных мировых процессов? Чем не предмет торга? Пойдёт ли на него Россия?
В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров разбирается в этих вопросах вместе с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.