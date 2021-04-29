Запад готов сдать России постсоветское пространство

Внешняя политика постсоветской России всегда была ориентирована на выстраивание конструктивных отношений с Западом и восстановление своего геополитического влияния на дальних рубежах.

Россия может стать региональной державой

За это время бывшие республики СССР, а ныне страны ближнего зарубежья успели определиться с собственными геополитическими приоритетами, при этом Россия в их внешнеполитической повестке далеко не всегда занимает первое место.

Сохранила ли Россия влияние в странах ближнего зарубежья и стоит ли по этому поводу беспокоиться?

Нынешние отношения с Западом, казалось бы, дают дополнительные возможности для развития диалога на постсоветском пространстве. Но так ли уж он необходим и не придётся ли России за перспективу такого диалога заплатить отказом от глобальных претензий, превращая страну из великой в региональную державу?

Возможно, Запад осознанно всё делает для того, чтобы Россия вернулась на постсоветское пространство, а затем только на нём и осталась.

Отказаться от вмешательства в процессы в странах бывшего СССР ради того, чтобы убрать Россию из глобальных мировых процессов? Чем не предмет торга? Пойдёт ли на него Россия?

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров разбирается в этих вопросах вместе с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.

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