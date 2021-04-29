Игорь Коротченко: "Россию готовят к Сирии 2.0 в Средней Азии"

В эфире "Правды.Ру" Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", и главный редактор "Правды.Ру” Инна Новикова обсуждают итоги уходящей недели.
Эти и другие темы и вопросы обсуждают эксперты в видеостудии "Правды,Ру".
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Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.