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Игорь Коротченко: "Россию готовят к Сирии 2.0 в Средней Азии"

Правда ТВ

В эфире "Правды.Ру" Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", и главный редактор "Правды.Ру” Инна Новикова обсуждают итоги уходящей недели.

"Россию готовят к Сирии 2.0 в Средней Азии" – Игорь Коротченко
  • О новой попытке США похоронить "Северный поток — 2".
  • Байден признал геноцид армян — почему именно сейчас?
  • США покидают Афганистан. Не полезут ли теперь боевики к нашим границам?
  • Болгария последовала примеру Чехии и пошла против России.
  • Возрождение цензуры в культуре.

Эти и другие темы и вопросы обсуждают эксперты в видеостудии "Правды,Ру".

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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