Варикоз: нехорошие последствия некрасивых ног

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго объясняет, чем опасно варикозное расширение вен и о чем это свидетельствует.

Что нужно знать о варикозе

В основном это проблема наблюдается у 30-40% женщин и всего у 20% мужчин. Однако после 40-50 лет варикоз также часто встречается у сильного пола. Есть и другие факторы.

Собеседник "Правды.Ру" ответил на следующие вопросы.

Почему варикозное расширение вен заметно обычно на ногах?

Какие причины особенно способствуют его появлению?

С какого возраста он проявляется?

Кто в группе риска?

Врач посоветовал ряд мер для предотвращения варикоза. Особенное внимание он уделил ношению компрессионного трикотажа.

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