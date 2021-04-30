Варикоз: нехорошие последствия некрасивых ног

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго объясняет, чем опасно варикозное расширение вен и о чем это свидетельствует.
В основном это проблема наблюдается у 30-40% женщин и всего у 20% мужчин. Однако после 40-50 лет варикоз также часто встречается у сильного пола. Есть и другие факторы.
Собеседник "Правды.Ру" ответил на следующие вопросы.
Врач посоветовал ряд мер для предотвращения варикоза. Особенное внимание он уделил ношению компрессионного трикотажа.
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