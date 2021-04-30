В городе Доброграде, который недавно возвели в русской глубинке, этой осенью откроются уникальная школа и детский сад. Сюда направились лучшие педагогические силы страны, чтобы воспитать поколение будущих талантов.
Все подробности можно услышать и увидеть в интервью директора школы и детского сада "МИР" в Доброграде, кандидата педагогических наук Михаила Черемных.
В сентябре 2021 года в городе Доброград Владимирской области откроется школа "МИР”, претендующая войти в список лучших учебных заведений России.
Вы сможете узнать ответы не только на эти, но и на многие другие вопросы из видеоэфира "Правды.Ру".
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