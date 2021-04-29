Как выбрать правильную школу для ребёнка

Заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов городского педагогического университета, кандидат психологических наук Владимир Львовский поделился со зрителями канала "Правда.Ру" секретом о том, как правильно выбрать школу для своего ребёнка.

Деятельностный подход в образовании

Собеседник "Правды.Ру" рассказал о деятельностном подходе, иначе говоря, теории деятельности, в образовании. Она появилась ещё в 1920-1930-е годы в рамках школы советской психологии. Спустя десятилетия получила развитие в теории развивающего обучения и нашла отражение в теории содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.

Владимир Львовский остановился на освещении таких вопросов,

как деятельностный подход может найти отражение в развивающем обучении, в том числе и в традиционной школе,

как проходят занятия по различным предметам,

в каком возрасте эффективнее всего применять деятельностный подход.

Особый интерес может вызвать точка зрения специалиста на выбор учебного учреждения для вашего ребёнка.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"