Как выбрать правильную школу для ребёнка

Заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов городского педагогического университета, кандидат психологических наук Владимир Львовский поделился со зрителями канала "Правда.Ру" секретом о том, как правильно выбрать школу для своего ребёнка.
Собеседник "Правды.Ру" рассказал о деятельностном подходе, иначе говоря, теории деятельности, в образовании. Она появилась ещё в 1920-1930-е годы в рамках школы советской психологии. Спустя десятилетия получила развитие в теории развивающего обучения и нашла отражение в теории содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.
Владимир Львовский остановился на освещении таких вопросов,
Особый интерес может вызвать точка зрения специалиста на выбор учебного учреждения для вашего ребёнка.
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