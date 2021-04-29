Историк о самой длительной войне в истории России

Российский и чеченский историк, политический деятель, Государственный советник Российской Федерации 1-го класса, кандидат исторических наук, профессор Явус Ахмадов поделился с "Правдой.Ру" своим видением Кавказской войны XIX века, которой, к сожалению, уделяют так мало места в учебниках истории.
Собеседник "Правды.Ру" осветил вопросы
Чем, оказывается, был знаменит в тот период город Кизляр? Об этом вы тоже узнаете из видеоэфира.
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