Историк о самой длительной войне в истории России

Российский и чеченский историк, политический деятель, Государственный советник Российской Федерации 1-го класса, кандидат исторических наук, профессор Явус Ахмадов поделился с "Правдой.Ру" своим видением Кавказской войны XIX века, которой, к сожалению, уделяют так мало места в учебниках истории.

Сколько лет длилась Кавказская война

Собеседник "Правды.Ру" осветил вопросы

хронологии войны,

количества жертв с обеих сторон,

установки в Чечне памятников "покорителю Кавказа" Ермолову,

судьбе сыновей имама Шамиля.

Чем, оказывается, был знаменит в тот период город Кизляр? Об этом вы тоже узнаете из видеоэфира.

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