Кавказская война: без начала и конца

Сегодня в видеостудии "Правды.Ру" — российский историк, политический деятель, Государственный советник Российской Федерации 1-го класса, профессор Явус Ахмадов. Разговор пойдёт о Кавказской войне.
При царе Борисе Годунове, в 1594 году, русские рати впервые оказались на Кавказе. Свои походы совершал Петр I. Однако планомерное продвижение русских началось в царствование Екатерины II.
В дореволюционной историографии начало Кавказской войны относили к 1801 году — моменту присоединения к Российской империи Картлийского (Восточно-Грузинского) царства Павлом I. Начиная с советского периода Кавказскую войну отсчитывают с 1817 года, когда император Александр I назначил главнокомандующим генерал-лейтенанта Алексея Ермолова.
Год окончания войны — 1864-й — некоторые историки тоже оспаривают.
Дело не столько в уточнении дат. Ищем ответы на вопросы...
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