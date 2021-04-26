Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"

Политика Казахстана в отношении русских вызывает вопросы в России. Что будет, если к власти в Казахстане придут националисты "майданного" типа и радикалы типа Билецкого.

Политика замещения и выдавливания русских в Казахстане

Правительство Казахстана объявило о намерениях к 2026 году переселить 10 тысяч человек на территорию Северо-Казахстанской области, заявил в этом месяце вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

Эта область, в основном, заселена русскоязычными казахстанцами. По переписи 2009 года украинцев в Казахстане было 300 тысяч, а русских — 3,8 млн. человек.

По планам Нур-Султана, заявленная программа якобы "улучшит демографическую ситуацию региона". На реализацию плана понадобится 1,8 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета будет выделено 517,9 млрд тенге, местного бюджета — 43,9 млрд тенге, частных инвестиций — 1,3 трлн тенге.

В программе "Точка зрения" казахстанский экономист и политолог Пётр Своик расскажет, большие ли это деньги, чем вызваны эти планы, связаны ли они с тактикой постепенного выдавливания русскоязычного населения, замещения его на казахов.

Русских не только замещают на казахов, их выдавливают. Согласно статистике за 2019 год, из Казахстана уехало свыше 45 тысяч человек, большая их часть — русское население. Причины — невозможность получить высшее образование на русском языке, ощущение себя гражданами "второго сорта". При этом в соседней Киргизии решено, что во всех регионах будут созданы русские школы, а Узбекистан начал возвращать русский язык в школы.

Казахстанское правительство решило начать с 1923 года перевод всех школ исключительно на казахский язык, а русский — на латиницу.

Украинский сценарий — будущее Казахстана?

О майдане по украинскому типу в Казахстане заговорили после 2014 года, сегодня пропагандируется тема голодомора — в контексте "злые русские уморили миллион казахов". Казахская русофобия "носится" и с темой угрозы "аннексии северных территорий": "русские придут и всё отберут", поэтому надо торпедировать евразийскую интеграцию. При этом известно, что договор о границе Россией и Казахстаном подписан.

Очевидно, что эти тренды станут государственными, если взамен нынешних здравомыслящих казахстанских руководителей придут националисты "от сохи" или радикальные исламисты.

В феврале этого года казахстанский журналист и член союза писателей Арман Кани предложил лишать казахстанского гражданства и выселять в Российскую Федерацию чиновников, владельцев частной собственности, предпринимателей, не владеющих государственным языком. А так же, открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.

Россия пока не вмешивается

Казахстан не вмешивается в жалобы казахов, проживающих в Китае, перенаправляя их письма в Пекин, при этом в Нур-Султане указывается, что от России ждут такой же политики.

При этом Россия может поставить вопрос об угнетении русских перед Казахстаном жёстко. Известно, что от 50 до 60% импортного продовольствия Казахстана имеет российское происхождение. Есть серьезная зависимость и от транспортных коммуникаций России. Если сейчас на трубопроводах России, по которым казахская нефть течет в Евросоюз, начнется долговременная профилактика, в казахстанский бюджет перестанут поступать 2,5-3 млрд долларов, которые он получает ежемесячно.

Смотрите 27 апреля программу "Точка зрения" с Петром Своиком в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру".

Ведёт программу Любовь Степушова.