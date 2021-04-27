Новый регламент минздрава опасен для онкобольных - мнение

Глава общественной организации "Право на здоровье", врач и юрист Николай Чернышук раскритиковал новый регламент минздрава РФ об оказании помощи пациентам, у которых диагностирована злокачественная опухоль.

Новый порядок онкологической помощи в России

Собеседник "Правды.Ру" дал рекомендации, что следует предпринять в данной ситуации.

Новый порядок оказания онкологической медицинской помощи вступает в силу с 1 января 2022 года, хотя должен был вступить уже в этом году. Его отправили на доработку, но дальше косметической подчистки явных несуразностей и нестыковок, дело не пошло. Этот 158-страничный документ написан в целом правильно, однако гладко было на бумаге, но забыли, что реальная жизнь намного сложнее самой прекраснодушной мечты.

Врач и юрист Николай Чернышук советует всем заинтересованным людям высказать свои пожелания и сомнения на сайте Правительства РФ. Именно по причине многочисленных обращений принятие данного регламента отложили на целый год.

Кроме обсуждения этого важного вопроса, в беседе с экспертом затронут вопрос о том, что необходимо делать, чтобы сведения из вашей медицинской карты не попали в открытый доступ в интернете.

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