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Семейный психолог о травмах старших детей после рождения младших

Правда ТВ

Ревность между братьями и сестрами знакома, наверное, практически всем родителям, в семье которых растёт не единственный ребенок. И чаще всего ревнуют именно старшие дети, которые в один прекрасный момент обнаруживают, что перестали привлекать внимание родителей и исчезли из центра жизни всей семьи.

«Мама, давай отнесем его обратно в роддом» -травмы старших детей

Это действительно очень серьёзные переживания, приводящие к детским травмам, которые могут отразиться на будущем ребенка.

О причинах возникновения проблем одного из сиблингов и способах их избежать в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывает семейный психолог Ирина Обухова.

  • Как может проявляться проблема "свержения с трона" у старшего ребенка и какие последствия она может иметь?
  • У старшего появляется много обязанностей, но меньше прав. Какие права и обязанности стоит делегировать ребенку? А младшему?
  • Почему родители считают старшего ребенка взрослым, а младшего по достижению этого же возраста — все равно маленьким? Как это влияет на характер обоих?

На эти и другие вопросы ведущей эфира Маргариты Кичеровой отвечает эксперт.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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