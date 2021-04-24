Виктор Похмелкин: ГИБДД нашла новый способ взимать дань

Председатель Общероссийского общественного движения "Автомобилистов России" Виктор Похмелкин в видеоэфире "Правды.Ру" положительно оценил инициативу запуска системы "Паутина", которая позволит отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили и избавить невиновных водителей от "писем счастья".

МВД раскинуло "Паутину"

Однако основная проблема заключается вовсе не в технических новинках, а в пресловутом человеческом факторе.

У эксперта вызывает удивление тот факт, что в целом не вызывающие отторжения меры по обеспечению безопасности дорожного движения вдруг приняты цельным блоком — во всём объёме одновременно.

Одной из возможных причин вполне могла стать замена штрафов при помощи камер видеофиксации нарушений. Теперь решили переключиться на нарушения, которые невозможно зафиксировать иначе, как только заставив автолюбителя остановиться перед сотрудниками ГИБДД. Подробности в видеоэфире.

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