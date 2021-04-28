Востребованный метод обучения детей - деятельностный подход

Заведующий лабораторией деятельностных практик, кандидат психологических наук, доцент Владимир Львовский расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о довольно востребованном методе обучения.

Деятельностный подход в образовании состоит, в том числе, и в формировании у школьников умения учиться.

В процессе обучения ребёнок должен быть субъектом учебной деятельности. Поэтому ученика необходимо обучить

планированию и организации деятельности,

самоанализу и способам оценки результатов своей деятельности.

В настоящее время активно обсуждается ведение уроков на основе деятельностного подхода.

Деятельностный подход используется только в развивающем обучении или это какая-то отдельная субстанция, которая может применяться не только в развивающем обучении, но и в любом другом, в частности в классическом, в школе Монтессори?

В каком возрасте эффективнее всего применять деятельностный подход?

Когда в традиционной школе ребята ездят на различные экскурсии, принимают участие в викторинах или в КВН, можно ли это считать деятельностной практикой?

Или, например, уроки физкультуры в развивающем обучении или деятельностном подходе проходят так же, как в классической школе или иначе?

На эти и другие вопросы ответит эксперт.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"