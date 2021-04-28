Заведующий лабораторией деятельностных практик, кандидат психологических наук, доцент Владимир Львовский расскажет в видеостудии "Правды.Ру" о довольно востребованном методе обучения.
Деятельностный подход в образовании состоит, в том числе, и в формировании у школьников умения учиться.
В процессе обучения ребёнок должен быть субъектом учебной деятельности. Поэтому ученика необходимо обучить
В настоящее время активно обсуждается ведение уроков на основе деятельностного подхода.
На эти и другие вопросы ответит эксперт.
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