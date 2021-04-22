Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией

Евросоюз пообещал поддержать все дальнейшие шаги Праги по привлечению виновных к взрыву на военном складе, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов расскажет в программе "Точка зрения" о том, куда заведёт Россию и Европу раздутый Чехией скандал с "Петровым и Бошировым" .

Прага поставила Москве ультиматум

А ситуация всё обостряется. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек поставил Москве ультиматум: либо Россия в четверг до 12:00 примет обратно высланных чешских дипломатов, либо Чехия вышлет ещё российских. Это будет уже разрыв дипотношений.

Сенаторы парламента Чехии призвали правительство расторгнуть Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ. Прага запросила еще одно заседание НАТО для обсуждения возможных скоординированных шагов в ситуации с РФ.

Такой запрос был сделан в ходе заседания, на котором Чехия проинформировала союзников по НАТО о причинах высылки 18 российских дипломатов. В заявлении чешского МИД отмечается, что Россия обвиняется в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

Однако не все в Чехии поддерживают свои власти. Полиция Чехии задержала около 20 человек, которые планировали выехать на Донбасс для участия в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик, Около посольства России произошли столкновения между сторонниками и противниками резкой эскалации отношений с Россией.

Россия приняла вызов

С Россией бесперспективно говорить в стилистике требований, заявил пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков о требовании Чехии "принять обратно" 20 сотрудников посольства.

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,

Пожмёт ли Брюссель "руку" Вашингтона?

Ситуация обострилась так резко, что многие увидели в этом "руку" Вашингтона. Действительно, ещё десять дней назад чешские представители хотели ехать в РФ на переговоры по приобретению "Спутника V" и предлагали Прагу как площадку для саммита Владимира Путина и Джо Байдена, и вот мгновенно всё изменилось.

По словам Борреля, "ЕС крайне серьезно относится к выводам чешских властей, основанным на обширных расследованиях, о том, что подрыв склада в городе Врбетице совершили офицеры российской военной разведки ГРУ".

Вероятно, стоит ожидать акций солидарности в ЕС с Чехией, которая заняла место в ряду ярых русофобов Европы после стран Балтии и Польши.

При этом никаких доказательств, как водится, Прага Москве давать не собирается.

В марте 2018 года Чехия в знак солидарности с Великобританией выслала трех российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей» (Москва ответила тем же). А весной 2020 года в Праге по решению властей столичного района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу.

Смотрите программу "Точка зрения" Смотрите программу "Точка зрения" с Дмитрем Данловым 22 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова.