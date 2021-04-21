Современная архитектура: Всех запрут в человейниках?

Как изменилась Москва со времен СССР и в чем мы все будем жить в будущем?

"Всех запрут в человейниках": Каким будет жилье в будущем?

В студии "Правды.Ру" об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой руководитель Национального агентства по архитектуре и строительству Елена Косоренкова.

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