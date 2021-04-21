Современная архитектура: Всех запрут в человейниках?

Как изменилась Москва со времен СССР и в чем мы все будем жить в будущем?
В студии "Правды.Ру" об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой руководитель Национального агентства по архитектуре и строительству Елена Косоренкова.
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Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.