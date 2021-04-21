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Лучшее лекарство от эпилепсии создано в России

Правда ТВ

Заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ РАН), доктор медицинских наук, профессор Давид Корман в видеостудии "Правды.Ру" рассказывает о новейшем препарате, который предупреждает развитие эпилептических приступов и устраняет когнитивный дефицит.

Новое лекарство от эпилепсии создали российские ученые

Это средство было синтезировано сотрудниками Института биохимической физики, где более 60 лет работает Давид Борисович и при его непосредственном участии.

По словам собеседника "Правды.Ру", "Дибуфенол" является первым отечественным препаратом с такими уникальными свойствами. Клинические испытания успешно пройдены, и препарат продаётся в аптеках по рецепту. Весь вопрос сейчас в том, насколько широко он известен врачам и пациентам. Одним из достоинств этого лекарства называют его свойство оказывать положительный эффект на память.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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