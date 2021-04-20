Эксперты: С фонариком в светлое будущее?

В видеостудии "Правды.Ру" — политики Дарья Митина и Георгий Федоров, председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект".
Все эти вопросы обсуждают собеседники.
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