Эксперты: С фонариком в светлое будущее?

В видеостудии "Правды.Ру" — политики Дарья Митина и Георгий Федоров, председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект".

Все эти вопросы обсуждают собеседники.

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