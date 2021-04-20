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Эксперты: С фонариком в светлое будущее?

Правда ТВ

В видеостудии "Правды.Ру" — политики Дарья Митина и Георгий Федоров, председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект".

Главные события недели: штиль или штормит?
  • Что это такое было с фонариками? Точно ли власть можно взять, зажигая фонарики в День влюблённых?
  • Либеральный протест деградировал и спёкся или разрастётся к осенним выборам? А только ли он либеральный?
  • Возвращение берлинского пациента — сознательный акт или провокация, и если провокация, то чья?
  • Какие ошибки совершает власть, какие — оппозиция?
  • Почему быть против Путина не означает автоматически быть за Навального? Какую позицию в нынешней ситуации нужно занимать тем, кто, с одной стороны, против олигархов и полицейщины, а с другой стороны, не хочет перехода страны из рук одной группы буржуазии в руки другой?
  • Как вам манифесты Явлинского, Богомолова, Сергея Зверева? Сколько манифестов мы ещё прочитаем в ближайшее время?

Все эти вопросы обсуждают собеседники.

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Автор: Дарья Митина, Редактор: Елена Тимошкина
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