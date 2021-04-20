Академик Института экономики РАН о перспективе социального выравнивания

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг прокомментировал недавнее громкое заявление Олега Дерипаски о расчётах бедных граждан России, сделанных Росстатом.

Как Институт экономики РАН относится к обнищанию населения

По мнению Руслана Гринберга, нынешняя экономическая ситуация в стране стала следствием "слепой веры в рынок" и выражается в большой тревожности большей части населения.

Собеседник "Правды.Ру" отметил безграничное терпение населения РФ:

3/4 — не имеют сбережений,

толковые молодые специалисты не могут найти достойную работу,

при этом 15-16 % граждан могут позволить себе отдых за границей.

Лет десять назад экономисты-оптимисты прикидывали, что в 2020 году средняя зарплата в России будет составлять $2700. Фактически она сейчас составляет примерно $700.

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