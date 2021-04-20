Холода наступают, когда зацветает сирень и черемуха

Заместитель директора в Гидрометцентре России Дмитрий Киктёв расскажет в видеоэфире "Правды.Ру", насколько затяжным будет предсказанное похолодание в Центральной России.

Можно ли надеяться на устойчивую погоду на Пасху и в майские праздники?

И как народные приметы играют с нами в "русскую рулетку"?

Народная примета гласит: "Когда черемуха цветёт, всегда холод живёт". Связывают похолодание и с цветением сирени. Насколько это верно с точки зрения современной метеорологии? Насколько отличается погода в мегаполисах, небольших городках и на привольном воздухе?

Обо всем этом вы узнаете из видеоэфира.

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