Российские учёные нашли средство от эпилепсии

Заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ РАН), доктор медицинских наук, профессор Давид Корман в видеоэфире "Правды.Ру" сегодня расскажет о том, как он и его коллеги создали противоэпилептическое средство, которое зарегистрировано и разрешено для медицинского применения.
Новый фенольный антиоксидант фенозан, синтезированный в лаборатории ИБХФ РАН,
В отличие от других антиконвульсантов фенозан обладает также ноотропным эффектом — положительно влияет на рассудочную деятельность мозга.
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