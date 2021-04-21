Российские учёные нашли средство от эпилепсии

Заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ РАН), доктор медицинских наук, профессор Давид Корман в видеоэфире "Правды.Ру" сегодня расскажет о том, как он и его коллеги создали противоэпилептическое средство, которое зарегистрировано и разрешено для медицинского применения.

Новый фенольный антиоксидант фенозан, синтезированный в лаборатории ИБХФ РАН,

снижает интенсивность судорожных припадков, предупреждает кровоизлияния в мозг,

уменьшает энцефалопатические нарушения, расстройства памяти,

улучшает когнитивные функции

и имеет более благоприятный профиль безопасности по сравнению со стандартными антиконвульсантами.

В отличие от других антиконвульсантов фенозан обладает также ноотропным эффектом — положительно влияет на рассудочную деятельность мозга.

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