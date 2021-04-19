По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, укреплению иммунной системы способствует не столько здоровый образ жизни, сколько иммуномодулирующие средства и БАДы.
Их приём защитит ваш организм не только от разных вирусов, но и от онкологических заболеваний.
Что касается тестов на антитела, то они совершенно бессмысленны ни до заболевания или вакцинации, ни после.
Собеседник "Правды.Ру" в видеоэфире доступно рассказал о том, что такое антитела и как они влияют на организм, почему нет необходимости сдавать тест на антитела.
Особое внимание иммунолог уделил так называемой возрастной инволюции иммунной системы, от состояния которой зависит, заразится ли человек каким-то вирусом, или будет страдать от онкологических недугов.
Согласно международным медицинским показателям, иммунная система человека, начиная с 35-летнего возраста, теряет до 20% по сравнению с младенческим возрастом.
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