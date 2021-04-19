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Иммунолог: всё что надо знать про антитела

Правда ТВ

Что такое антитела, как они воздействуют на организм человека, какие бывают, чем различаются, сколько они живут и насколько они важны? Об этом скоро побеседуем в видеоэфире "Правды.Ру" с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком.

Антитела к коронавирусу IgM появляются через неделю после заражения, являются первой реакцией иммунной системы на патоген и, как правило, указывают на острое течение заболевания.

Антитела к инфекции G появляются у заражённого человека спустя две-три недели, являясь наиболее эффективными для противостояния COVID-19, так как долго циркулируют в организме.

Обо всем этом скоро вы узнаете из видеоэфира.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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