Иммунолог: всё что надо знать про антитела

Что такое антитела, как они воздействуют на организм человека, какие бывают, чем различаются, сколько они живут и насколько они важны? Об этом скоро побеседуем в видеоэфире "Правды.Ру" с врачом-иммунологом Владимиром Болибоком.

Антитела к коронавирусу IgM появляются через неделю после заражения, являются первой реакцией иммунной системы на патоген и, как правило, указывают на острое течение заболевания.

Антитела к инфекции G появляются у заражённого человека спустя две-три недели, являясь наиболее эффективными для противостояния COVID-19, так как долго циркулируют в организме.

Обо всем этом скоро вы узнаете из видеоэфира.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"