Сказки глазами психолога: про Мальвин

Мальвина — та, что никогда не бывает одна. Вокруг неё всегда много разных мужчин:

Мужчины для взрослой "девочки" с голубыми волосами...

влиятельный и богатый Карабас-Барабас;

романтичный Пьеро, сочиняющий стихи;

верный и надёжный Артемон;

Буратино, склонный к приключениям и авантюрам.

Кого же на самом деле выбирает Мальвина, каковы её плюсы и минусы, а также как не перегнуть палку в отношениях, рассказывает психолог Светлана Шарко.

Ведущая программы "Известные сказки глазами психолога" — Маргарита Кичерова.

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