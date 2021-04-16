Сказки глазами психолога: про Мальвин

Мальвина — та, что никогда не бывает одна. Вокруг неё всегда много разных мужчин:
Кого же на самом деле выбирает Мальвина, каковы её плюсы и минусы, а также как не перегнуть палку в отношениях, рассказывает психолог Светлана Шарко.
Ведущая программы "Известные сказки глазами психолога" — Маргарита Кичерова.
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Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.