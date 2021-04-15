Из закрытого архива: причина смерти Ленина

Врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП, невролог Валерий Новосёлов, автор многих книг, основанных на архивных материалах, рассказал в видеоэфире "Правды.Ру" о том, как ему удалось ознакомиться с дневниками врачей, которые занимались вскрытием тела Ленина.

Тайны вскрытия тела Ленина

В настоящее время архивная документация снова засекречена до 2024 года, тем интереснее факты, с которыми знакомит собеседник "Правды.Ру".

В 1999 году Валерий Новосёлов успел ознакомиться с документами из архива Лаборатории по изучению мозга В. И. Ленина, впоследствии засекреченного НИИ мозга АМН СССР (в настоящее время — Отдел исследований мозга Научного центра неврологии РАМН). Вскоре по ходатайству племянницы Ленина двери архива перед исследователями снова закрылись на 25 лет.

Тем не менее Валерий Новосёлов успел издать 512-страничную книгу "Смерть Ленина. Медицинский детектив", из которой более 410 страниц — это подлинные документы, а не измышления историков и писателей.

Собеседник "Правды.Ру" не только озвучил причину смерти Владимира Ильича, но и рассказал о загадочных смертях врачей, которые были причастны к этой тайне. В частности, что думают потомки Владимира Михайловича Бехтерева о том, кому понадобилось устранение этого академика с мировым именем.

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