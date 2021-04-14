Эксперт: в ближайшее время путешествовать лучше по России

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), главный редактор сетевого издания по туризму, отдыху и путешествиям "Живая карта", председатель попечительского совета федерального проекта "Гостеприимная Россия" Олег Алексеев в видеоэфире "Правды.Ру" поделился своим видением перспектив развития туризма в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Открытие сезона туризма и путешествий

В ближайшее время туристическая индустрия замерла в ожидании, поскольку пока не находит ответа на вопрос, когда будут сняты ограничительные меры в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. По мнению Олега Алексеева, турфирмы переживают не самое благоприятное для себя время, поскольку срабатывает эффект домино и потенциальные путешественники, напуганные неопределённостью, отказываются приобретать туры и планировать отдых.

Касательно внутреннего туризма собеседник "Правды.Ру" положительно оценил его результаты. Несмотря на отдельные вопросы, в целом программа по туристическому кешбэку принесла свои результаты.

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