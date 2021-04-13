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Эксперт: без госсистемы проблемы с мигрантами не решить

Правда ТВ » Точка зрения

По мнению руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, проблемы с трудовыми мигрантами должны решать чиновники соответствующих ведомств.

Как пандемия изменила миграционные чаяния

Но, к сожалению, пять лет назад Указом Президента РФ Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена, а её функции и полномочия возвращены Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Собеседник "Правды.Ру" привёл убедительные примеры решения аналогичных задач как нашей прежней ФМС, так и в ряде зарубежных стран.

Пояснил, по каким причинам вопрос трудовой (в том числе нелегальной) миграции успешно решают в США и Германии, а во Франции столкнулись с массовыми беспорядками.

Вячеслав Поставнин полагает, что отсутствие целенаправленной политики в этом вопросе, включая адаптацию приезжих, может привести к очень серьёзным последствиям, о которых даже страшно подумать.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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