Эксперт: без госсистемы проблемы с мигрантами не решить

По мнению руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, проблемы с трудовыми мигрантами должны решать чиновники соответствующих ведомств.

Как пандемия изменила миграционные чаяния

Но, к сожалению, пять лет назад Указом Президента РФ Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена, а её функции и полномочия возвращены Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Собеседник "Правды.Ру" привёл убедительные примеры решения аналогичных задач как нашей прежней ФМС, так и в ряде зарубежных стран.

Пояснил, по каким причинам вопрос трудовой (в том числе нелегальной) миграции успешно решают в США и Германии, а во Франции столкнулись с массовыми беспорядками.

Вячеслав Поставнин полагает, что отсутствие целенаправленной политики в этом вопросе, включая адаптацию приезжих, может привести к очень серьёзным последствиям, о которых даже страшно подумать.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"