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Американский F-35: дорого и бестолково

Правда ТВ

Эксперты при конгрессе США насчитали более тысячи различных дефектов, которые негативно влияют на боевое применение F-35.

F-35 или Не всё Су-57 что блестит

Сбои при запуске ракет класса "воздух-воздух” и бомбометании, дисплей шлема пилота даёт ему ложную информацию, а система диагностики сообщает об отказе оборудования, которое на самом деле работает нормально. Перечень недостатков можно продолжить.

А что думают российские специалисты по поводу наикрутейшего самого-самого первого в мире американского истребителя V поколения? Можно сказать, что плохо они о нём, в целом, думают. Так, не скрывает своего скептического отношения к F-35 директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов:

"Это настолько сложная и не доведённая до ума машина, что пока она больше даже экспериментальная, чем боевая. Слишком серьёзное программное обеспечение, которое постоянно требует своего обновления".

Кстати, многие страны вообще категорически отказываются покупать F-35. Среди них такие далеко не бедные, как Австралия и Канада.

И дело не только в технических недостатках. Разработчик этих истребителей компания Lockheed Martin сознательно завышает не только стоимость самих самолётов, но и их обслуживания. Цена программы по их эксплуатации выросла почти до рекордных одного триллиона двухсот миллиардов долларов!

А вот наш истребитель V поколения Су-57 выигрывает не только в стоимости. Но и по многим тактико-техническим параметрам. К примеру, впечатляет так называемый "мозг” Су-57. Его информационно-управляющая система позволяет вывести истребитель из "штопора” без помощи пилота. Впрочем если для большинства самолётов такое пике — это катастрофа, то для Су-57 — это естественный стиль полёта.

По мнению Дмитрия Грибова, главного конструктора информационно-управляющей системы Су-57, "то, что сейчас здесь, — это, можно сказать, действительно мировой уровень. Это ни в коем образе не уступает ни американским, ни европейским наработкам. Ни "Рафаль”, ни "Мираж”, ни тем более какие-то другие самолёты ничем не превосходят в своей авионике российский вычислитель".

Но многие заявляют о своих возможностях, но не имеют способности их реально подтвердить. Взять на пример ту же Поднебесную… В борьбу за лидерство в военном авиастроении Китай пытается вмешаться уже давно.

Со своим истребителем пятого поколения J-31. К сожалению для дальневосточных инженеров, профессионалы отмечают родство китайской "птички" c российским Су-35.

Кстати, американцы ещё раньше обвинили китайцев, что те украли у них технологии F-35 и использовали их для производства собственного истребителя J-20. Только вот молчат о самом главном: планер их хвалёного истребителя — фактическая копия советского Як-141. Да и конструкцию сопла с необходимой скоростью поворота у них создать не получалось. Технологию также выкупили у нас фактически за копейки после распада СССР.

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Автор: Александр Артамонов, Редактор: Елена Тимошкина
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