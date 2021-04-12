Что привезти на память из поездки? Самое главное о сувенирах России

Все мы знаем, что отличный отдых складывается из множества факторов. Конечно, основные из них — это транспорт, отель, вкусная еда. Но есть много мелочей, которые могут как испортить впечатление от путешествия, так и наоборот, дать туристу дополнительные позитивные эмоции.
Одна из таких мелочей — это сувениры, без покупки которых не обходится ни один турист. Все мы любим покупать что-то на память о поездке и для себя, и для коллег, и для друзей.
Выбрать интересный и небанальный сувенир — непростая задача.
Гость видеостудии "Правды.Ру" Валерий Малиновский — член Союза дизайнеров России, член профессионального Союза художников, а самое главное — художник сувенирного производства "Город на холсте".
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