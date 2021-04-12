Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"

В авторской программе главного редактора Инны Новиковой "Необычная неделя" Борис Макаренко, российский политолог, президент Центра политических технологий.

Политолог фразой "НЕ ПОТЯНЕМ" оценил готовность воевать с Украиной

Эти темы в видеоэфире обсуждают собеседники.

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