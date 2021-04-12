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Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе главного редактора Инны Новиковой "Необычная неделя" Борис Макаренко, российский политолог, президент Центра политических технологий.

Политолог фразой "НЕ ПОТЯНЕМ" оценил готовность воевать с Украиной
  • Путин официально обнулил свои сроки
  • Особое мнение эксперта по поводу ситуации на Украине
  • ZOOM ввел санкции против России
  • ЦБ создаст цифровой рубль
  • Роскосмос уничтожил частную космонавтику в России
  • По России пошла волна отставок губернаторов
  • "Российский избиратель намного рациональнее, чем мы считаем"

Эти темы в видеоэфире обсуждают собеседники.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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