Алёна Полынь: кому выгодно возрождение "инквизиции"

В видеоэфире "Правды.Ру" известная ведьма Алёна Полынь.

На эти и другие вопросы Алёна Полынь ответила ведущей видеоэфира "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой.

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