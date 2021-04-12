Хорошие и отвратительные стороны крепостного права

Профессор кафедры истории России Московского Государственного педагогического университета, автор биографий российских самодержцев, выходивших в популярной серии ЖЗЛ, а также ряда книг по истории России XVIII-XIX веков Леонид Ляшенко поделится в видеоэфире "Правды.Ру" своими впечатлениями об этом интереснейшем периоде прошлого нашего Отечества.
На повестке дня детали крепостного быта:
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Рекомендуется к просмотру всеми, кто интересуется историей России.
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Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.