Хорошие и отвратительные стороны крепостного права

Профессор кафедры истории России Московского Государственного педагогического университета, автор биографий российских самодержцев, выходивших в популярной серии ЖЗЛ, а также ряда книг по истории России XVIII-XIX веков Леонид Ляшенко поделится в видеоэфире "Правды.Ру" своими впечатлениями об этом интереснейшем периоде прошлого нашего Отечества.

На повестке дня детали крепостного быта:

насколько плохим было положение крепостных,

как насильно женили и разлучали с семьёй,

каким крестьянам жилось хуже — помещичьим или монастырским,

сравним холопов и крепостных.

А также:

Какими были самодержцы российские?

Продолжил ли император Александр I свою жизнь в облике Федора Кузьмича?

Остался бы жив Александр II, если бы не отменил крепостное право сверху?

Рекомендуется к просмотру всеми, кто интересуется историей России.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"