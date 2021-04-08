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Николай Чиндяйкин: Между театром и кино

Правда ТВ

В эфире "Правды.Ру" — актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, Народный артист России, ведущий программы "Скрытые угрозы" на телеканале "Звезда" Николай Чиндяйкин.

Между театром и кино

Он известен по фильмам "Мама не горюй", "Парни из стали", "Дальнобойщики", "Каменская", "Час Волкова", "Нюхач" и многим другим.

  • Как мамины молитвы помогли ему исцелиться от серьёзной болезни?
  • Что такое актёрско-режиссерский метод Васильева?
  • Какие спектакли он поставил, как режиссёр?
  • За что был удостоен Национальной театральной премии "Золотая маска"?
  • Почему стал сниматься в кино только после сорока лет?

Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная".

Ведущий — журналист Сергей Каргашин.

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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