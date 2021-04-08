Николай Чиндяйкин: Между театром и кино

В эфире "Правды.Ру" — актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, Народный артист России, ведущий программы "Скрытые угрозы" на телеканале "Звезда" Николай Чиндяйкин.
Он известен по фильмам "Мама не горюй", "Парни из стали", "Дальнобойщики", "Каменская", "Час Волкова", "Нюхач" и многим другим.
Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная".
Ведущий — журналист Сергей Каргашин.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...