Николай Чиндяйкин: Между театром и кино

В эфире "Правды.Ру" — актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, Народный артист России, ведущий программы "Скрытые угрозы" на телеканале "Звезда" Николай Чиндяйкин.

Между театром и кино

Он известен по фильмам "Мама не горюй", "Парни из стали", "Дальнобойщики", "Каменская", "Час Волкова", "Нюхач" и многим другим.

Как мамины молитвы помогли ему исцелиться от серьёзной болезни?

Что такое актёрско-режиссерский метод Васильева?

Какие спектакли он поставил, как режиссёр?

За что был удостоен Национальной театральной премии "Золотая маска"?

Почему стал сниматься в кино только после сорока лет?

Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная".

Ведущий — журналист Сергей Каргашин.

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