Донбасс находится на пороге горячей фазы конфликта, предупреждают многие наблюдатели.
Перспективы новой войны в Донбассе политолог Игорь Шатров и лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга обсудили в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым".
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...