Донбасс находится на пороге горячей фазы конфликта, предупреждают многие наблюдатели.

Когда начнется резня в Донбассе?

Перспективы новой войны в Донбассе политолог Игорь Шатров и лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга обсудили в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым".

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