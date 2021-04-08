Почему стоит сделать или отказаться от вакцины против "короны"

Член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук, биолог Евгений Абизов подробно рассказал в видеоэфире "Правды.Ру" о достоинствах и недостатках новых препаратов против коронавирусной инфекции, о том, когда следует ожидать следующих вспышек и как он относиться к прививкам.
Собеседник "Правды.Ру" поделился мнением международного медицинского сообщества о том, могут ли домашние питомцы передавать своим хозяевам вирус SARS-CoV-2. Биолог подчеркнул, что до настоящего времени было проведено слишком мало исследований, чтобы быть уверенным в том или другом.
Специалист уделил внимание таким экзотическим видам профилактики, как экстракт облепихи или эхинацея. Подтвердил вывод о том, что в определённых случаях обычная простуда вполне может запустить иммунную систему для противостояния коронавирусу. Каждый может узнать для себя что-то интересное из разговора с биологом.
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