Николай Берзарин: последний подвиг героя

В гостях у Дарьи Митиной — руководители проекта "Последний подвиг Николая Берзарина" Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.

Николай Берзарин — что говорит это имя современному школьнику?

Проект посвящен первому коменданту послевоенного Берлина - Герою Советского Союза, генералу-полковнику Николаю Эрастовичу Берзарину и рассказывает о том, как СССР весной 1945 восстанавливал послевоенный Берлин сразу после его капитуляции.

Удалось предотвратить эпидемии и голод,

решить срочные инфраструктурные вопросы,

открыть школы и детские сады,

начать восстановление городских зданий.

Проект включает в себя выставки в Москве и в Берлине, шахматные турниры с участием многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, школьные уроки-экскурсии.

Гости рассказывают о том, почему современные школьники ничего не знают о герое нашей страны и как сделать так, чтобы его имя не стёрлось из памяти народной.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"