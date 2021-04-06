Николай Берзарин: последний подвиг героя

В гостях у Дарьи Митиной — руководители проекта "Последний подвиг Николая Берзарина" Ольга Рогалева и Наталья Андросенко.
Проект посвящен первому коменданту послевоенного Берлина - Герою Советского Союза, генералу-полковнику Николаю Эрастовичу Берзарину и рассказывает о том, как СССР весной 1945 восстанавливал послевоенный Берлин сразу после его капитуляции.
Проект включает в себя выставки в Москве и в Берлине, шахматные турниры с участием многократного чемпиона мира Анатолия Карпова, школьные уроки-экскурсии.
Гости рассказывают о том, почему современные школьники ничего не знают о герое нашей страны и как сделать так, чтобы его имя не стёрлось из памяти народной.
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