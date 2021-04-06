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Как важно избегать сладкого и солёного

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина побывала в видеоэфире "Правды.Ру".

Почему сахар и соль называют "белым ядом"

Собеседница "Правды.Ру" рассказала о том,

  • как избежать излишнего потребления соли и сахара,
  • как взаимодействуют между собой разные продукты
  • и как незаметно для нас повышается гликемический индекс продуктов и напитков.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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