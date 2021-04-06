Угроза "СП-2" зреет внутри Германии

Все ждут от Германии санкций против РФ для остановки "СП-2". Но угроза подкралась совсем с другой стороны.

Берлин отказывается от диалога с США по "СП-2"

Материковая часть "Северного потока-2" уложена в середине марта, осталось уложить 28 км в водах Германии и 112 — Дании.

Спор между федеральным правительством Германии и администрацией США при президенте Джо Байдене по поводу почти завершенного газопровода "Северный поток-2" грозит полной эскалацией, пишет Der Spiegel. Германия отвергает требования США о замораживании строительства и отказывается вести переговоры с американцами о спорном проекте, указывает газета.

США ищут другие варианты остановить проект, например, эскалацию ситуации в Донбассе, чтобы Германия ввела санкции против "СП-2" (читай, против России), но есть и другие угрозы — внутри Германии и внутри ЕС.

Об этом в программе "Точка зрения" беседуем с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при правительстве Игорем Юшковым.

Экологи подают в суд Германии

Так, в Германии не успокаиваются экологи, которые утверждают о вредности газопровода для птиц этой части акватории. Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) отклонило возражения экологов против разрешения на строительство, выданного в середине января для дальнейшего строительства.

Однако после этого Немецкое агентство по охране окружающей среды (DUH) объявило, что будет обжаловать это решение в суде, пока он не вынесет решение, DUH может снова остановить строительство. Именно поэтому сейчас газопровод строится только на датском участке шельфа.

Власти Германии обосновали отказ экологам тем фактом, что строительство захватывает только край природного заповедника, что не влияет на самочувствие некоторых видов гнездящихся птиц. Кроме того, трубопровод проходит по территории, в которой уже наблюдается интенсивное судоходство.

Польша подала иск в суд ЕС

Второй способ — это обращение Польши в суд ЕС о нарушении Германией "энергетической солидарности". Германия настаивает, что это только политический термин, а не правовой критерий. Соответственно, из этого не могут вытекать никакие права и обязанности.

Однако адвокат Польши Кампос Санчес-Бордона не разделяет эту точку зрения.

В четверг он рекомендовал Высшему суду ЕС отклонить апелляцию Германии на решение суда ЕС. Заключения Европейского суда не являются обязательными, но судьи Еврозоюза часто им следуют. Есть надежда, что и судьи Германии не изменят этой практике.

Главный аргумент Берлина заключается в том, что надежность поставок газа в Германию должна быть обеспечена, если выработка энергии на угле и атоме будут остановлены одновременно.

"В переходный период нам понадобится газ, который не добывается в Германии. Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить наши энергоснабжения через этот частный проект", — сказал премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, глава ХДС Армин Лашет.

Так ли уж Германии интересны интересы Украины?

Как Германия выйдет из положения, "сохранив лицо"? Или Вашингтон всё же продавит Берлин?

Каким будет ответ России, ведь зарывать в песок миллиарды долларов совсем не хочется?

Как развиваются другие газовые проекты РФ "Сила Сибири" и "Турецкий поток"?

Смотрите программу "Точка зрения" с Игорем Юшковым 07 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова.