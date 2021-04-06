Священник храма Благовещения о языческих запретах

В канун праздника Благовещения священник Русской православной церкви, протоиерей, клирик храма Благовещения в Петровском парке в Москве Андрей Спиридонов в видеоэфире "Правды.Ру" опроверг языческие запреты и предустановления, которые касаются этого дня, а также рассказал о послаблении поста в Благовещение.

Священник храма Благовещения о языческих запретах

Собеседник "Правды.Ру" коснулся темы посещения в эти дни храмов, упомянув об отсутствии указаний на этот счёт. Рассказал об исихазме, творчестве основателя и директора Института синергийной антропологии Сергея Хоружего, религиозной философии "Серебряного века" и возможности православным заниматься восточными единоборствами.

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